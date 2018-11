Quinta e ultima operazione per Federico Cerne: 5 ore di intervento

"3 mesi sono passati, 3 lunghissimi mesi che sembravano interminabili, ma oggi dopo più di 5 ore di intervento e soprattutto esser sceso per la quinta volta in sala operatoria, forse mettiamo fine a questo periodo poco carino" Lo dichiara sulla sua bacheca Facebook Federico Cerne, il massofisioterapista dell'Alma Pallacanestro Trieste che il 14 agosto è rimasto coinvolto, insieme alla compagna Rita Giancristofaro, nel crollo del ponte Morandi a Genova.

"Di punti ne ho anche più del Milan dei record - ironizza Federico dalla clinica Villa Salus a Reggio Emilia -, dolori, beh quelli non possono mancare, ma se andava fatto andava fatto. Infine un grazie particolare a chi ha vissuto con me questa esperienza, Rita Giancristofaro, per non aver mai mollato e per esserci sempre stata". "Da questo momento - conclude - iniziamo il lavoro per tornare meglio di prima! E adesso posso anche dirlo, Ponte Morandi va c@g@r!".