Coronavirus, due raccolte fondi per supportare chi è in prima linea

Dare un aiuto concreto. E' questo l'obiettivo delle due raccolte fondi lanciate oggi sulla piattaforma Gofundme per aiutare gli ospedali locali a gestire l'emergenza collegata al Coronavirus. Due appelli che vogliono dimostrare la loro vicinanza a chi ogni giorno è in prima linea.

"Sosteniamo la terapia intensiva in FVG"

"Sosteniamo la terapia intensiva in FVG" è una raccolta fondi avviata da Chiara Marchi, Claudia Guido, Michele Grimaz, Roberta Del Prete e Valentina Sivec, cinque triestini che, con questa iniziativa, vogliono sostenere i reparti di terapia intensiva degli ospedali di Trieste, Gorizia, Monfalcone, Udine.

"La mancanza di posti letto, macchinari, ventilatori e personale sanitario è un' urgenza evidente e a cui in questo momento siamo tutti molto sensibili - si legge nel sito dedicato al crowfunding -. Il nostro intento è quello di rendere la raccolta più efficace e trasparente possibile, per questo motivo abbiamo contattato le direzioni generali delle due aziende sanitarie per poter donare il ricavato in maniera sicura e tracciata. Al tal fine, ci stiamo organizzando per aprire un conto corrente sociale dedicato. Siamo in contatto con l'avvocato dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina e abbiamo avuto conferma della possibilità di poter aiutare concretamente i reparti sul territorio di competenza".

"Aiutiamo gli ospedali: Monfalcone, Gorizia, Trieste"

L'altra campagna è nata nell'area giuliano isontina. Ad averla avviata Alessia Lizzi, medico 28enne di Gorizia, e il suo compagno Giulio Lizzi. "In questi giorni ci siamo accorti che molte persone della nostra regione avevano iniziato a fare donazioni agli altri ospedali, ma se c'è un'effettiva emergenza è necessario attivarsi anche qui – ha dichiarato Alessia Lizzi –. Sono gesti che vanno fatti e sono giusti, ma volevamo fossero più funzionali. Non c'erano iniziative locali, così abbiamo contattato l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e abbiamo avviato la raccolta fondi, anche in previsione di un picco di contagi".

"La situazione d'emergenza sanitaria nazionale e non solo, purtroppo – scrivono gli ideatori sulla piattaforma Gofundme – ci porta a supportare le strutture locali, come hanno fatto altrove per altri ospedali. Nessuno può sapere come evolverà la situazione COVID-19 nelle prossime settimane: il momento di agire è ora e anche una piccola donazione può fare la differenza"

Come donare

Per donare vi basterà collegarvi a questo link per la raccolta fondi Aiutiamo gli ospedali: Monfalcone, Gorizia, Trieste", e a questo link per la raccolta "Sosteniamo il reparto di terapia intensiva in FVG". Accedendo direttamente alla campagna, sarà possibile fare una donazione minima di 5 euro. L'intero importo raccolto verrà devoluto all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)