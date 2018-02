Muggia: posticipato di un mese l'inizio della raccolta differenziata porta a porta

In relazione al prossimo avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti nel Comune di Muggia, considerato che la campagna informativa necessita, come reso peraltro evidente dalle segnalazioni degli stessi cittadini, di ulteriori incontri con la popolazione, l’amministrazione comunale ha annunciato di ritenere assolutamente necessario prorogare di un mese la raccolta dei rifiuti mediante cassonetti stradali, al fine di consentire di estendere e completare la campagna informativa in corso.