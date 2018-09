Aggressione a Bari, Serracchiani: "Casa Pound si fa largo a sprangate sulla scena politica"

"Dopo le aggressioni di Bari si manifesta sempre più chiaramente la natura di CasaPound, che è violenza giustificata da un'ideologia nazifascista". Le parole pesanti di accusa nei confronti del movimento politico neofascista sono della deputata Debora Serracchiani che ha rimarcato la preoccupazione del Partito Democratico per il raduno di CP a Trieste fissato per i primi di novembre. "È legittimo essere preoccupati per l'annunciato raduno che CasaPound ha convocato a Trieste: temo che questo non sarà una semplice manifestazione ma una prova di forza, il culmine di una serie di eventi con cui i neofascisti si fanno spazio a sprangate sulla scena politica italiana".

La deputata ha poi aggiunto l'appello rivolto al Governo. "Abbiamo chiesto al ministro Salvini di riferire alla Camera". Sabato sera a Bari c'è stata un'aggressione a un gruppo di manifestanti da parte di un gruppo di militanti di CasaPound, dopo il corteo antirazzista.

"Chi si riconosce nella democrazia ha il dovere di opporsi e - ha concluso - le istituzioni di vigilare senza tentennamenti".