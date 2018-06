Cacciaviti nei reggiseni e chiave inglese in un calzino: due ragazze denunciate dalla Polizia

Ieri pomeriggio, martedì 26 giugno, la Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà due ragazze di nazionalità croata, di cui una minorenne. Nell’ambito del controllo istituzionale del territorio, mentre stavano transitando in piazza della Borsa, personale della Squadra Volante della Questura ha notato le due aggirarsi con fare sospetto e intente ad osservare i portoni degli stabili.

Le ha fermate e le ha identificate. In un primo momento entrambe hanno dichiarato di essere maggiorenni. Inoltre, gli operatori hanno notato addosso alle due degli oggetti atti a offendere sotto i reggiseni e che si sono fatti consegnare: una chiave inglese occultata in un calzino e tre cacciaviti.

Sono state accompagnate in Questura e si è appurato che uno delle due risultava essere maggiorenne: S.J., nata nel 1998, già nota alle forze dell’ordine. Queste sue condotte, oltre alla denuncia per false attestazioni e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, hanno comportato anche l’emissione da parte del Questore di una misura di prevenzione consistente nel foglio di via obbligatorio, inibendole di ritornare nel comune di Trieste per tre anni.

La minorenne è stata affidata a una competente struttura.