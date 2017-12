Ragazzo 16enne scomparso, la madre: «Chi lo sta nascondendo non può più fingere»

Sempre più disperati gli appelli di Ketty Sacsida, la madre di Emanuele Galati (Vedi articolo), il 16enne scomparso il giorno di Natale e precedentemente ospitato da una comunità di Mestre . «Ci sono articoli con la sua foto ovunque - dichiara Ketty sulla sua bacheca Facebook - ,a questo punto chi lo tiene in casa non potrà sicuramente dire che non lo sapeva... Per rischiare in questo modo deve essere una persona/e molto legata a lui ,oppure uno che non ragiona... Solo un pazzo potrebbe tenere nascosto un minorenne per cosi' tanti giorni».

Emanuele ha fatto sapere, tramite messaggio, che sta bene e vuole stare in pace, ma non ha rivelato la sua posizione. Chiunque lo vedesse contatti la madre 380 1906982 o le forze dell'ordine.