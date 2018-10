Ragazzo in coma dopo lite sulle Rive: prognosi riservata e condizioni stazionarie

Il ragazzo romano di 23 anni che ha sbattuto la testa dopo aver ricevuto un pugno in faccia, è ricoverato in Rianimazione presso l’Ospedale di Cattinara. In una nota, l'azienda sanitaria comunica che "le condizioni sono stazionarie in un quadro di prognosi riservata". La lite aveva avuto luogo alle 3 di notte di domenica 14 ottobre sulle rive. All'arrivo dei soccorsi il ragazzo era stato trovato già in coma.