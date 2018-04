Ragazzo scomparso a Lubiana: a Trieste il primo avvistamento

Potrebbe trovarsi a Trieste Davide Maran, il ragazzo di 26 anni scomparso il 25 marzo a Lubiana. Una guardia giurata, nel vedere le sue foto sul giornale, ha riconosciuto Davide, affermando di averlo visto insieme ad altre persone il 31 marzo davanti alla Pam all'inizio di viale Miramare.

Il giovane di Cento, in provincia di Ferrara, si trovava a Lubiana per un master, ed è lì che era stato visto per l'ultima volta, alle 6 di mattina nei pressi della discoteca Klub K4. Ora i Carabinieri sperano di confermare questa nuova segnalazione visionando i filmati della sorveglianza del supermercato.