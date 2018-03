Ragusa, trovati pacchi di marijuana nel porto

Sabato 17 marzo, Ragusa si è svegliata trovando numerosi pacchi contenenti marijana che galleggiavano nelle acque del porto.

Secondo le prime ricostruzioni i pacchi sarebbero stati lanciati in mare dall'equipaggio di un motoscafo che trasportava la droga nel fra il Montenegro e l'Italia, anche se non sono state escluse altre ipotesi. L'unica certezza è che non è legata in alcun modo con Ragusa.

Come dichiarato dal media croato net.hr, l'intervento della Polizia locale è stato immediato. Per ora continuano le ricerche per capire se ci siano altri pacchi nella zona.