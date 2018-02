Raid contro taxi e auto private tra Ponziana e Baiamonti

Almeno tre taxi e altrettante auto private sono state danneggiante e depredate nel corso della notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio in zona Ponziana-via Baiamonti. Nel caso del taxi di Giuliano Furlan i vandali non si sono limitati a rompere il vetro anteriore lato passeggero, ma hanno anche rubato oggetti di scarso valore contenuti all'interno: un portamonete, un penna usb con la musica, una macchina fotografica da 50 euro e persino due merendine, magari per uno spuntino veloce tra un furtarello e l'altro.

I proprietari dei veicoli danneggiati hanno sporto denuncia presso le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini nel tentativo di rintracciare i responsabili degi atti vandalici e furti.