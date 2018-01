Raid dei vandali a San Giusto: rotti gli specchietti alle auto parcheggiate (FOTO)

Una brutta sorpresa per cinque auto parcheggiate in zona San Giusto: specchietti e tergicristalli divelti o danneggiati durante la notte da ignoti vandali. Già alle 8 del mattino di oggi, 24 gennaio, la Polizia ha notato i danni perpetrati alle auto in sosta, su cui gli agenti hanno lasciato dei biglietti per comunicare eventuali dettagli e sporgere denuncia. Da alcune testimonianze sembrerebbe non essere un episodio isolato: già altre auto avrebbero subito lo stesso destino dopo aver parcheggiato l'auto a San Giusto.