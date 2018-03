Ramoscelli d’ulivo non benedetti: sequestri e sanzioni della Polizia locale

«Nella giornata di ieri ho voluto dei controlli straordinari sull’odiosa pratica di alcuni di vendere ramoscelli d’ulivo non benedetti, sottraendo possibili offerte alle parrocchie e, quindi, alle persone bisognose». Lo scrive il vicesindaco e assessore alle Polizia locale Pierpaolo Roberti su Facebook riportando poi che «sono state due le pattuglie della Polizia Locale incaricate e, ai sensi della legge regionale sul commercio, abbiamo sequestrato i prodotti irregolari davanti alla chiesa di via San Cilino (79 rametti), davanti a quella di via Giulia (361 rametti), in piazzale Valmaura (800 rametti)».

«Le tre persone coinvolte, ovviamente, sono state sanzionate», sottolineato Roberti. Per loro, secondo quanto previsto dal regolamento regionale, la multa potrebbe arrivare fino a 5 mila euro.