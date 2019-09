“Rampigada Santa”, i provvedimenti alla viabilità

In occasione dello svolgimento della tradizionale manifestazione sportiva ciclistico-podistica “Rampigada Santa” in programma domenica 15 settembre, sono stati predisposti dei provvedimenti di viabilità che saranno indicati con apposita segnaletica: il divieto di sosta e fermata con rimozione dalla mezzanotte alle ore 15 di domenica 15 settembre in via Montorsino e in via Villan de Bachino e dalla mezzanotte di sabato 14 settembre alle ore 8 di lunedì 16 settembre nel piazzale dell’Obelisco e in via Montorsino.

Il divieto di transito veicolare dalle 9.30 alle 15 di domenica 15 settembre in Scala Santa e via Bonomea (vedi nel dettaglio ordinanza), nonché il divieto di svolta a sinistra o a destra per i veicoli che percorrono la Strada Nuova di Opicina in corrispondenza dell’intersezione con via Bonomea / scala Santa.