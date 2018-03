Rapina al supermercato con la pistola: bandito arrestato grazie a due clienti coraggiosi

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trieste, coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di San Dorligo della Valle, hanno arrestato in flagranza di reato B.F., 24enne di Latisana domiciliato da qualche tempo a Trieste, per rapina in danno del Supermercato CRAI di Strada di Fiume, quello nei pressi di Cattinara.

Il giovane, con il volto coperto da uno scaldacollo e un berretto di lana, ha fatto irruzione nell’esercizio armato di una pistola, poi rivelatasi la perfetta riproduzione di una “Walther P99” e, minacciando con l’arma la cassiera, le ha intimato di consegnargli il denaro custodito nel registratore di cassa, oltre 3.000 euro, dandosi a precipitosa fuga.

Due coraggiosi clienti del punto vendita sono però intervenuti ostacolando la fuga del rapinatore che, nel tentativo di divincolarsi, ha anche perso parte della refurtiva, che è stata dispersa dal forte vento di bora. L’intervento dei due clienti ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, immediatamente intervenuti, di bloccare definitivamente il giovane, che è stato arrestato con l’aiuto dei militari della Stazione Carabinieri di San Dorligo della Valle, intervenuti in supporto.

L’arma è stata posta sotto il vincolo del sequestro e la parte di refurtiva recuperata è stata restituita al titolare dell’esercizio. Concluse le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto al carcere di via del Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.