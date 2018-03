Rapina alla farmacia Sansovino: 600 euro di refurtiva

È successo ieri, lunedì 5 marzo, nella farmacia Al Sansovino di via Bernini 4 alle 19:30: un uomo a viso coperto ha minacciato il personale con un taglierino e si è fatto consegnare l'incasso della giornata circa 600 euro. Dall'inizio del 2018 erano state rapinate le farmacie di via Brunner, via San Marco e via Giulia e la parafarmacia di strada di Fiume, quest'ultimo caso sarebbe il quinto in poco più di due mesi. Del caso, su cui vige un fitto riserbo, si stanno occupando i Carabinieri.