Si fingono tecnici del gas e rapinano un'anziana: arrestati 2 triestini

Due triestini, S.G e F.S. di rispettivamente 35 e 26 anni ed entrambi con precedenti, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura, dovranno rispondere per reati contro il patrimonio, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. di Trieste su richiesta del P.M. titolare del fascicolo. I due sono ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso ai danni di una anziana donna, avvenuta nel pomeriggio di sabato 28 luglio. S.G. si era presentato della donna, residente nel quartiere San Luigi, come tecnico del gas facendosi aprire la porta di casa con la scusa di dover completare la compilazione della documentazione inerente un precedente intervento eseguito nel medesimo appartamento la settimana prima.

Effettivamente S.G. si era già presentato dalla donna alcuni giorni prima asserendo falsamente di dover effettuare delle verifiche in quanto era stata segnalata una fuga di gas e, nell’occasione, aveva avuto modo di prendere “confidenza” con i vari ambienti della casa. Avendo guadagnato la fiducia dell’anziana donna, il giovane non ha avuto quindi difficoltà a farsi aprire la porta, una seconda volta, sebbene in tale occasione con tutt’altre intenzioni.

Il malvivente ha, infatti, subito tentato di distrarre la vittima al fine di consentire al proprio complice di introdursi in casa ed operare indisturbato la ricerca dei beni da asportare. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto: la donna, infatti, si è accorta del secondo uomo ed ha iniziato ad urlare. A questo punto mentre uno dei due malviventi intimava alla anziana di non opporre resistenza, trattenendola e ponendogli una mano sulla bocca, l’altro accedeva nelle varie camere dalle quali prelevava del denaro contante ed una piccola cassaforte contenente diversi monili in oro, per darsi entrambi subito dopo alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le immediate attività di indagine, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare in S.G. uno dei due rapinatori; tale dato ha trovato conferma nella perquisizione eseguita nei suoi confronti.

All’interno del vano motore di un ventilatore, anche su indicazione dello stesso indagato, sono stati ritrovati diversi oggetti in oro tra quelli descritti dalla donna nell’atto di denuncia e, nei pressi di un raccoglitore dei rifiuti sito nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo, la cassaforte asportata il giorno prima, nonché documentazione bancaria della vittima parzialmente bruciata. A seguito degli ulteriori contestuali accertamenti è stato individuato anche il secondo rapinatore, all’interno della cui abitazione sono stati recuperati altri monili in oro e parte del denaro contante sottratto.

Gli elementi probatori raccolti all’esito dell’attività d’indagine, hanno così consentito al Pubblico Ministero titolare del procedimento di richiedere ed ottenere dal G.I.P. di Trieste a carico degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari; i due sono stati arrestati nel corso della mattinata odierna e messi a disposizione della procedente