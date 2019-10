Rapina al Despar di via Carpineto: arrestato 25enne

Ruba i soldi dalla cassa, poi aggredisce il cassiere e tenta a fuga. È successo nel supermercato Despar di via Carpineto nella serata di lunedì 21 ottobre, e i Carabinieri di via Hermet sono intervenuti dopo una segnalazione al 112, arrestando in flagranza di reato B.T. 25enne triestino. Dovrà ora rispondere del reato di rapina.

La rapina

L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali, è entrato nel supermercato poco prima della chiusura, avvicinandosi alle casse con l’intento di pagare una bevanda con il volto parzialmente coperto da una sciarpa. Approfittando poi di un attimo di distrazione del cassiere, B.T. ha repentinamente asportato tutto il denaro contante dalla cassa tentando di fuggire. Proprio il cassiere ha bloccato il giovane che, per guadagnarsi la fuga lo ha colpito e spintonato.

L'arresto

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ne ha impedito la fuga ed ha consentito di recuperare tutto il denaro che è stato riconsegnato al titolare. L’uomo si trova ora al Coroneo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.