Rapina e pestaggio in villa: arrestati a Gorizia i due latitanti

Per dieci mesi sono proseguite a ritmo serrato le indagini per rintracciare gli ultimi due appartenenti al commando che rapinò in casa la famiglia di un imprenditore cinese residente a Padova. Li hanno scovati e arrestati i carabinieri in provincia di Gorizia, mettendo fine alla fuga iniziata il 29 agosto scorso a Villatora di Saonara.

Le indagini

Wen Wu Hong, 30enne, e Xing Dong Li, 32enne, sono stati fermati martedì sera su ordine del Gip del tribunale di Padova, che nei loro confronti ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Accusati di rapina aggravata e lesioni, entrambi senza fissa dimora, dopo l'assalto avevano lasciato Padova stabilendosi in Friuli Venzia Giulia. Hong è stato ammanettato a Monfalcone, Li era invece nel carcere di Gorizia per un'altra condanna, dove è finito anche il complice. A loro sono risaliti grazie alla visione delle telecamere attorno alla zona della rapina e alle testimonianze delle vittime e dei vicini che avevano dato l'allarme vedendoli scappare.

La rapina

Quel 29 agosto era un mercoledì, appena passate le 7. Il 52enne cinese e la moglie stavano andando al lavoro nel loro negozio di calzature del Centro Ingrosso a Padova. In un attimo si sono trovati in casa quattro connazionali armati di pistola e coltello. Immobilizzata la donna in ingresso, è nato un furioso pestaggio con il 52enne e il figlio oggi 18enne. Nonostante le armi puntate le tre vittime hanno rotto il naso, una gamba e provocato varie ferite al 41enne Jianjun Jin e al 62enne Ming Lu, arrestati subito dopo. Hong e Li erano invece scappati rubando un marsupio con 10mila euro all'interno. Immediato l'avvio delle ricerche, complicate dal fatto che i fuggiaschi non avessero una dimora regolare.