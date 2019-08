Aggrediscono e rapinano un passante in via Oriani, arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati la notte scorsa in centro città, dopo aver rapinato un ventiseienne originario di Napoli. Il fatto è accaduto in via Oriani, verso le 23.35. La vittima stava transitando a piedi in direzione del rione di Barriera Vecchia, quando si è accorta di essere seguita da due individui con un atteggiamento tale da sospettare che potessero tramare qualcosa nei suoi confronti. Poco dopo i soggetti, due cittadini iracheni, H.J.H.A.D. del 1996 e I.A.O.A.S. del 1994, entrambi residenti a Trieste, accelerando improvvisamente l’andatura, hanno aggredito il giovane appropriandosi del borsello in suo possesso.

Lo stesso però ha reagito all’aggressione e ha rincorso i due ladri fino in via del Bosco angolo piazza Garibaldi dove è riuscito ad intercettarli. La violenta colluttazione che ne è scaturita è stata sedata dall’intervento delle Volanti che hanno così potuto bloccare i due ragazzi iracheni. Quest’ultimi sono stati accompagnati in Questura, mentre la vittima è stata accolta al pronto soccorso per le verifiche mediche del caso.

Al termine degli accertamenti i due aggressori sono stati arrestati per rapina e lesioni in concorso e associati alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G.