Strappa la collana a una donna e scappa: ritracciato il rapinatore in "Ciao"

È stato rintracciato a Gorizia nei giorni scorsi e dovrà restare in carcere per quattro anni, corrispondenti alla pena inflittagli al termine del dibattimento conclusosi con la sentenza definitiva il 26 novembre 2017

Il fatto

Si tratta di un giovane che, all'epoca, viaggiando in sella in sella ad un ciclomotore “Ciao” di vistosa colorazione rosa, rallentò la marcia per avvicinarsi ad una donna a passeggio col marito e strapparle di dosso la collana in oro che portava al collo. Il fatto non procurò alla vittima solo danni materiali: le escoriazioni provocate dall’azione repentina quanto violenta causarono, a causa dell’evento particolarmente traumatico, uno stato di agitazione che andò avanti per lungo tempo. Le indagini si conclusero in fretta grazie ad alcune immagini estratte dalle telecamere sul percorso del rapinatore in fuga, che evidenziarono soprattutto la sua caratteristica corporatura imponente che gravava sul piccolo ciclomotore.

Fondamentale, tuttavia, fu la testimonianza di un poliziotto della Squadra mobile che, recandosi al lavoro con la sua automobile, lungo via Vittorio Veneto incrociò per un istante quel giovane sul ciclomotore, prima che commettesse la rapina, lo riconobbe e lo segnalò subito alle “volanti” perché lo intercettassero.

Il Gorkic, peraltro noto alla Squadra mobile per averlo arrestato più volte, da ultimo nell’estate del 2015 quando, in esecuzione di sentenza definitiva, fu condotto in carcere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 14 luglio 2011, essendosi violentemente opposto agli agenti che lo volevano controllare mentre sul “Ciao”, al tempo di colore rosso, sfrecciava per il centro tentando di sfuggir loro in contromano.

Gallery