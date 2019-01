Doveva scontare due anni per rapina, latitante in manette

Era a bordo di un pullman sul raccordo autostradale appena fuori Trieste ma in realtà avrebbe dovuto scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione per rapina. Il fatto di cronaca è accaduto la notte tra il 21 e il 22 gennaio nei pressi di San Giovanni di Duino, a una ventina di chilometri dal capoluogo del Friuli Venezia Giulia, e ha coinvolto un 43enne di origine romena che è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Stato.

I fatti

Nell'ottobre del 2018 la Procura Generale della Repubblica di Torino aveva emesso un ordine di carcerazione, a seguito di un cumulo di pene per rapine e furti in appartamento. Da lì in poi, il poco più che quarantenne aveva fatto perdere le sue tracce. Ieri notte invece la Volante del Commissariato di Duino Aurisina/Devin Nabrezina, mentre stava effettuando un normale controllo di un torpedone Bus Atlantic diretto in Sicilia, dopo averlo identificato, ha fermato la sua fuga. Il cittadino straniero è stato condotto presso il carcere del Coroneo a Trieste. Rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.