Rapine a mano armata: due farmacie prese di mira nella serata di sabato

Due farmacie, in due differenti zone della città, sono state prese di mira da tre rapinatori la scorsa settimana, più precisamente sabato 3 febbraio nel tardo pomeriggio. Gli esercizi colpiti sono quelli di via Brunner e strada di Fiume.

Il primo episodio, quello della zona ospedale Maggiore, ha visto un uomo, con volto travisato e una pistola in mano, entrare nella farmacia e chiedere che gli fosse consegnato l'incasso; una volta arraffato l'esiguo bottino, il bandito è corso via facendo perdere le proprie tracce. In strada di Fiume invece i malviventi erano due, anche loro a volto coperto e con in mano una pistola hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i contanti contenuti nel registratore di cassa, questa volta qualche centinaio, e poi sono fuggiti.

Al momento non è dato sapere se si trattasse di italiani o stranieri, i rapinatori hanno proferito poche parole (le armi, non si sa se vere o finte, hanno parlato per loro): sulle loro tracce si sono messe le forze dell'ordine al fine di assicurarli alla giustizia.