Rapinò una banca a Sesana per 280mila euro: arrestato latitante

Arrestato dalla polizia di Bergamo un 46enne bergamasco, che assieme ad altri due complici della stessa provincia aveva rapinato un'agenzia della 'Banca Koper' di Sesana. Come riporta Adnkronos, i fatti risalgono al 2012 quando l'uomo si era fatto consegnare 280mila euro con la minaccia delle armi. I rapinatori erano infatti giunti sul posto della rapina a bordo di motociclette che erano state in seguito abbandonate. Quindi si erano dati alla fuga a bordo di un'auto rubata che era stata lasciata preventivamente parcheggiata nei pressi dell'agenzia. Con la stessa auto avevano fatto perdere le proprie tracce fino a raggiungere un'altra località, dove avevano effettuato il cambio con un mezzo simile, dotato di targhe alterate e lasciato a disposizione per la parte finale della fuga.

I fatti

Le successive indagini avevano portato all'individuazione dei componenti del gruppo - attivi fin dal giugno 2012 - e alla successiva sentenza definitiva decretata dalla Corte Distrettuale di Capodistria nel 2018. Il 46enne bergamasco era stato condannato alla pena definitiva 3 anni e 11 mesi per i due capi di imputazione di cui agli articoli 206, 217 e 54 del Codice Penale Sloveno concernenti la 'rapina e occultamento continuato in ambito della partecipazione ad una organizzazione criminale composta da più persone'.

La pena non era mai scontata in quanto l'uomo era rientrato in Italia, a differenza dei complici, che erano stati arrestati dalle autorità slovene. Il Nucleo Investigativo di Bergamo, verificata la presenza sul territorio del ricercato, e dopo aver ottemperato le pratiche legate all'internazionalizzazione del provvedimento, lo ha arrestato ai fini estradizionali mettendolo a disposizione delle Autorità italiane e slovene.