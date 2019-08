"Pantegane" morte galleggiano a Barcola: le segnalazioni dei lettori

Una sgradevole sorpresa per i bagnanti lunedì 5 agosto: diversi ratti morti sono stati visti galleggiare in mare, nella zona dopo gli ultimi topolini, dal Molo G fino all'altezza del ristorante "La Marinella" secondo le segnalazioni pervenute in redazione. Alcuni dei presenti dicono di aver visto almeno una decina di "pantegane" durante tutta la giornata. Un fenomeno che a volte si verifica dopo gli acquazzoni: in questa circostanza capita che gli animali anneghino e poi vengano trasportati in mare dagli scarichi. La foto è stata inviata in redazione dal nostro lettore Gabriele Zei nel tardo pomeriggio di ieri.