"Da Lina", a San Giacomo la Mecca per gli amanti dei ravioli cinesi

Amanti dei ravioli cinesi e della buona cucina, da qualche mese è arrivata in città la ravioleria "Da Lina". Aperto da pochi mesi in via S. Giacomo in Monte al civico 18 , "Da Lina" offre ben 13 varietà di ravioli, tutti fatti rigorosamente a mano. Il ristorante con 40 posti a sedere ricco di dettagli dall'Oriente, conquista non solo per la buona cucina, ma anche per il calore e l'energia di Lina, la vulcanica 48enne alla guida di questa attività: "Ho imparato a fare i ravioli quando ero giovane, quasi vent'anni fa. Amo cucinare perchè amo mangiare, proprio per questo ho sempre sperimentato per conto mio. L’idea di avviare un’attività incentrata sui ravioli è nata quando ho scoperto che piacevano non solo agli amici cinesi, ma anche a moltissimi amici italiani!".

I ravioli sono serviti con la classica salsa di soia, salsa piccante e agrodolce. Oltre ai diversi ripieni (carne, pesce e specialità per i vegetariani), potete scegliere anche la cottura: al vapore o alla piastra.

Tra i piatti inseriti nel menù, ci sono anche gli udon, spessi spaghetti di grano duro serviti saltati con verdure, pollo o gamberi, i noodles, riso saltato di Yang Zhou o con senape cinese, gamberi piccanti, verdure con tofu o saltate e diverse specialità giornaliere.

Gallery