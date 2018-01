Razzismo sul bus: la denuncia social diventa virale e imbarazza Trieste

Grave episodio di razzismo a Trieste, una segnalazione che sfiora le 2000 condivisioni dirette. Questo il post di Livio Cernecca condiviso dalla pagina dell'associazione MamAfrica Onlus: «Sull'autobus un uomo anziano si rivolge a una donna nera seduta con un bambino in braccio e le intima in malo modo di alzarsi per cedergli il posto. Un'altra passeggera offre all'uomo il posto, ma lui rifiuta. "No, non voglio il suo posto, è lei che deve alzarsi - dice, indicando madre e figlio spauriti - questo non è un autobus per loro!". Tutti gli altri passeggeri muti, a testa bassa. La passeggera si mette accanto alla donna per evitare che l'uomo continui la sua aggressione. Questo episodio non è accaduto in Louisiana nel 1935 ma a Trieste, oggi, 16 gennaio 2018. Mi è stato appena raccontato dalla persona che ha preso le difese della donna aggredita e lo considero una specie di dichiarazione di guerra».