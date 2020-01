RC auto: oltre il 3% dei triestini pagherà di più nel 2020

A Trieste il 3,17% degli automobilisti pagheranno di più per l'RC a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2019. Oltre al peggioramento della loro classe di merito, sempre a causa dell’incidente non potranno ricorrere alla nuova Rc familiare. I dati sono stati diffusi da facile.it, secondo cui 18.100 abitanti del FVG vedranno lievitare i costi dell'assicurazione. A Gorizia e Trieste, in particolare, si registra una percentuale più alta di incidenti e relativi aumenti di costo rispetto a Udine e Pordenone.

In regione

In termini percentuali, per l'intera regione si tratta del 2,58% del campione analizzato, valore che risulta essere inferiore a quello nazionale (3,76%). Analizzando la graduatoria delle province del FVG, al primo posto si trova Gorizia (3,53%), seguita da Trieste (3,17%). Valori di molto inferiori, invece, per Udine (2,32%) e, all’ultimo posto, Pordenone (2,11%).

Buone notizie, invece, per gli automobilisti più virtuosi; per assicurare un veicolo in provincia di Trieste a dicembre 2019 occorrevano, in media, 433,75 euro, ovvero il 2,72% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. L’andamento delle tariffe e altri dati sull’RC auto in provincia di Trieste sono disponibili a questo link.

Il profilo di chi vedrà peggiorare la classe

Guardando più da vicino il profilo degli automobilisti del FVG che hanno dichiarato alle assicurazioni un sinistro con colpa, la prima differenza che emerge è legata al sesso; fra gli uomini la percentuale è pari al 2,50%, mentre nel campione femminile sale al 2,74%. Analizzando il campione in base alle professioni dichiarate in fase di preventivo emerge che al primo posto

si posizionano i pensionati; sono loro la categoria che, in percentuale, ha dichiarato più sinistri con colpa (3,40%). Al secondo posto si trovano gli insegnanti, con una percentuale pari al 3,08%. Nel senso opposto, invece, si trovano i disoccupati (1,58%) e le forze armate (2,31%).