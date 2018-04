RDT Radio Station: al via la nuova programmazione dell'emittente triestina

Dal prossimo 16 aprile partirà la nuova programmazione dell'emittente triestina RDT Radio Station.

Sorta nel marzo 2012, sottoposta di recente a una ristrutturazione logistica, l'emittente intende salire alla ribalta non solo di Trieste, ma - grazie al web - portare in tutto il mondo un nuovo modo di fare radio.

La ripartenza di RDT Radio Station si baserà molto sui programmi in diretta, coinvolgendo ospiti di ogni settore. Nella nuova programmazione spazio sarà riservato alla musica emergente e l'emittente porterà così on air i nuovi fermenti musicali locali e non solo.

Le ultime novità del composito mondo delle sette note passeranno costantemente nell'arco delle 24 ore e non mancheranno i momenti dedicati allo sport, al teatro, alla musica revival e al puro intrattenimento per gli ascoltatori sul web come il karaoke.

Disponibilità per i dj sets e per gli eventi promossi in collaborazione con le composite realtà imprenditoriali cittadine e regionali. Il tutto sempre all'insegna della professionalità degli speakers e degli animatori, nonostante il carattere non commerciale della struttura.

Da segnalare il lunedì, dalle ore 16 alle ore 17.30, le notizie, gli aggiornamenti e gli ospiti in “RDT Sport” con Maurizio Iannarelli; il martedì, dalle ore 18 alle ore 19.30, il karaoke di Angela Mangiavillano e Davide Ardito in “Non c'è duo senza trio”, a cui farà seguito, dalle ore 19.30 alle ore 21, Lorenzo Delbello con “Borderline”.

Si andrà a teatro il mercoledì, dalle ore 18 alle ore 19, con Michela Vitali e il suo “Helzapoppin – Il teatro alla radio”. In programmazione anche il rock di Michele Fontana con Elena Strizzolo in “Rock fireworks” e “Rock emoticon” con Lele dj, per proseguire con Paolo Valenti e il “Talk radio”, gli Intervistar, Andrea Dell'Anno col “Planet sgonz” e il “Drive time” di Alberto de Santi, oltre ai numerosi format radiofonici proposti nel corso della settimana e alle dirette più esclusive dai migliori club e locali della regione.

Appuntamento, quindi, dal prossimo 16 aprile con la nuova programmazione “smart” su www.rdtradiostation.it, e sui profili socials dell'emittente.