Recuperata granata da mortaio inglese in val Rosandra

Una giornata di pioggia intensa, il torrente Rosandra che si ingrossa e, tutto ad un tratto compare qualcosa che ha le sembianze di un ordigno bellico. Luca Fornasaris sul gruppo Facebook Misteri e Meraviglie del Carso pubblica tre foto che riprendono esatttamente l'arma. "Sotto el primo pontisel in Valle" scrive. Le reazioni sono delle più diverse, ma tutte generalmente accorte e premurose nel dare l'allarme e far giungere sul posto chi di dovere.

Gli aritificieri

Arrivano così dapprima i Carabinieri di San Dorligo della Valle/Dolina e successivamente gli artificieri della Questura di Trieste che effettuano la messa in sicurezza e il recupero. "Si tratta di una granata da mortaio inglese risalente alla Seconda guerra mondiale ed è stata recuperata in zona boschiva all'interno della Riserva Naturale della Val Rosandra/Glinscica" hanno affermato fonti del Comando Provinciale dei Carabinieri. Non sono inusuali affioramenti di ordigni bellici nel territorio dell'ex provincia di Trieste.

La precisazione

"Il proiettile è stato individuato da un gruppo di quattro persone e che passando per l’entrata del sentiero che porta al ponte, la signorina che faceva parte della comitiva mi ha avvisato dell’avvistamento e che aveva già provveduto ad avvisare i Carabinieri. Io mi sono limitato a fare la segnalazione successivamente su Facebook. Purtroppo non conosco il nome della signorina che merita il plauso soprattutto perché passando sul ponte non era molto visibile l’ordigno poichè di dimensioni contenute e di colore mimetico". Una storia che comunque si è conclusa positivamente con il recupero dell'ordigno.