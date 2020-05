Redditi Pf e 730: sospesa la distribuzione dei moduli cartacei

A fronte delle richieste che tuttora continuano a pervenire da parte di alcuni cittadini, il Comune di Trieste ricorda – come già più volte reso noto - che, per disposizione dell'Agenzia delle Entrate, con quest'anno non sono più disponibili e, di conseguenza, non sono stati posti in distribuzione i Modelli 730 e Redditi PF (Persone Fisiche, fascicoli 1 e 2) per le relative dichiarazioni. Modelli la cui produzione in forma cartacea è stata sospesa, ma che sono invece reperibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.