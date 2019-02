Reddito di cittadinanza, Camber (FI): "Patronati sotto pressione"

“I CAF (Centri di Assistenza Fiscale) sono sempre più sotto pressione per l’imminente avvio del reddito di cittadinanza: di continuo, gli operatori devono rispondere al telefono per informare che la relativa modulistica sarà disponibile, auspicabilmente, dal 6 marzo. Questa data è l’unica informazione operativa finora disponibile” sottolinea il Consigliere regionale Piero Camber intervenendo in seguito alle numerose segnalazioni ricevute.

Corsi di formazione

“Chi lavora nei patronati – riferisce il consigliere forzista -, oltre ad un minimo di notizie indispensabili sulla nuova misura di contrasto alla povertà, chiede soprattutto, prima del 6 marzo, corsi di formazione per affrontare al meglio il nuovo carico di lavoro“.

Incertezze

“Vista l’attuale incertezza sul reddito di cittadinanza, - conclude Camber - la Regione vigilerà con attenzione sull’operatività di CAF e Centri per l’impiego.” Promemoria per i potenziali richiedenti: gli importi di qualsiasi forma di sostegno al reddito statale o regionale, che i cittadini hanno ricevuto, andranno successivamente sottratti d’ufficio al valore dell’ISEE.