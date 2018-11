Regeni, Fratoianni (LEU): "Aperture del governo verso Al Sisi un errore"

"Ora che la procura di Roma metterà sotto inchiesta alcuni esponenti delle forze di sicurezza del regime egiziano per l'omicidio di Giulio Regeni, appare chiaro a tutti che la scelta compiuta nel 2017 dal governo del Pd e poi confermata dal governo Salvini-Di Maio di far tornare l'ambasciatore italiano al Cairo fu una pessima decisione, dettata solo dall'interesse di riprendere a fare affari con l'Egitto, nel completo disinteresse per individuare i responsabili del delitto." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Il governo è stato preso in giro"

"Mi ricordo bene quel tardo pomeriggio del 14 agosto e il giorno di ferragosto 2017 quando da soli - prosegue il leader di SI - rimanemmo a contrastare quella scelta volta a rimandare la richiesta di verità e giustizia. Avevamo ragione a protestare, alla luce di quanto è avvenuto nei mesi successivi. Ci voleva poco, comunque."

"Ora il governo riconosca che è stato preso in giro dal regime di Al Sisi, sostenga l'azione della magistratura italiana, e richiami di nuovo in Italia - conclude Fratoianni - il nostro ambasciatore fino a quando gli assassini di Giulio non saranno consegnati alla giustizia."