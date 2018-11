Caso Regeni: Roma accelera le indagini, presto i primi indagati

Al via le prime iscrizioni al registro degli indagati sul caso Regeni da parte dei pm della Procura di Roma. Persone in qualche modo coinvolte nel sequestro del giovane ricercatore e nel successivo depistaggio, ma a carico delle quali non sussistono indizi o prove sufficienti. Lo comunica Ansa apprendendolo da fonti giudiziarie dopo l'incontro avvenuto al Cairo tra gli inquirenti. I magistrati di piazzale Clodio accelerano quinidi l'iter delle indagini a carico di queste persone, appartenenti alle autorità e ai servizi segreti egiziani e identificati nei mesi scorsi dagli uomini del Ros e Sco.