Regionali Fvg, Illy: «Appoggerò Bolzonello, è un amico e non lo sfiderò alle primarie»

«Un amico, non ci penso a sfidarlo alle primarie» Così ha riferito all'Ansa Riccardo Illy, ex presidente del Friuli Venezia Giulia, riferendosi a Sergio Bolzonello, attuale vicepresidente. Illy lo ha definito un ottimo candidato alla presidenza per la coalizione del centrosinistra, e lo appoggerà alle prossime elezioni.