Regionali, Spitaleri: «Berlusconi a Porzus è patetico e fuori tempo»

«Berlusconi a Porzus è patetico e fuori tempo». Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Salvatore Spitaleri, aggiungendo che «I burattinai triestini di Berlusconi abbiano compassione e lascino che papi Silvio si goda qualche giorno di riposo nella nostra splendida regione». Secondo Spitaleri «Porzus, dopo un lungo percorso, è diventato un luogo di memoria e di riconciliazione. Se Berlusconi fosse stato oggi in piazza Libertà a Udine avrebbe visto i fazzoletti dell'Anpi e dell'Apo procedere insieme, ricordando il Comandante Cesare Marzona, recentemente scomparso. Invece, Berlusconi nel tentativo di rincorrere una destra postfascista e xenofoba di Salvini e Fedriga, tenta inutilmente di rinfocolare divisioni che uomini coraggiosi e veri protagonisti della Liberazione hanno voluto superare».

«È patetico - sottolinea Spitaleri - il suo gesto e la sua visita, per la prima volta a Porzus in campagna elettorale. Per cortesia, dottor Berlusconi stia lontano da simboli così cari al Friuli, alla Resistenza, alla vita democratica del nostro Paese».