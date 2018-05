Regione, Fedriga: «Giunta pronta in 15 giorni: 10 assessori, almeno tre donne»

L'Ufficio centrale regionale ha proclamato Massimiliano Fedriga eletto alla carica di presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Ne ha dato notizia la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme a conclusione dei lavori dell'Ufficio centrale regionale, che ha provveduto anche a proclamare consigliere regionale Sergio Bolzonello, quale candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato presidente.

«Premieremo le competenze con persone che sanno dare indirizzi politici; non vogliamo tecnici puri, ma assessori che conoscano bene le materie». Sulle funzioni della sua Giunta il neo presidente FVG Massimiliano Fedriga ha le idee chiare: «Ci sarà un incontro informale di maggioranza per dare le deleghe, anche con quelle nuove come alla disabilità e agroalimentare. Il Consiglio verrà convocato entro 15 giorni ed entro quella data avrò la Giunta di 10 assessori (più la presidenza), di cui almeno tre donne come previsto dalla legge». «Ho cominciato a incontrare i vari funzionari della regione - ha spiegato Fedriga -. Una delle prime cose che ho chiesto alla coalizione e chiederò agli assessori è l’eliminazione delle penalizzazioni dell’Uti».

L'attestato di avvenuta proclamazione è stato consegnato al neo presidente Fedriga, il diciannovesimo dal 1964, nella sede della presidenza della Regione a Trieste alle 15.30 circa.

