Regione, Fedriga incontra i dipendenti: «Premiare merito e competenza» (FOTO)

«Riconoscere e valorizzare il ruolo dei dipendenti dell'Amministrazione, premiando il merito e la competenza affinché la Regione possa offrire le soluzioni e le risposte più adeguate, in tempi ragionevolmente celeri, ai cittadini del Friuli Venezia Giulia». Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga nel corso di un primo giro di incontri con il personale, iniziato dal Palazzo della Presidenza di piazza Unità a Trieste.

Accompagnato dal direttore generale, Franco Milan, Fedriga ha ringraziato i dipendenti regionali «per il lavoro e l'impegno che assicureranno - come avvenuto in passato - nel corso della legislatura appena iniziata». A tal riguardo il governatore ha riconosciuto la funzione strategica del personale in quanto «prima e più importante risorsa dell'Amministrazione regionale».