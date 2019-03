Giunta Fedriga, 600 mila euro per fiere e sagre

"Valorizzare e promuovere le sagre, le feste e le fiere tradizionali, organizzate dalle amministrazioni comunali o dalle associazioni per preservare e promuovere le tradizioni locali, tutelare la storia e la cultura del territorio e sviluppare l'offerta turistica". La Lega punta sulle iniziative popolari e deposita la proposta di legge per far sopravvivere le feste di paese. "Oggi l'accanimento burocratico - ha detto il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale e primo firmatario Mauro Bordin - rischia di minare la tenuta di tradizioni che nella nostra Regione hanno sempre fatto la differenza. Il nostro compito è quello di incentivare e tutelare il volontariato da una parte e le sagre di paese dall'altra".

I finanziamenti previsti

"Il progetto - spiega Bordin - prevede uno stanziamento complessivo di 600mila euro per l'anno in corso. Pro Loco e associazioni dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potranno accedere a contributi per interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi. Per i soggetti organizzatori, sarà anche istituito un fondo per sostenere le spese di assistenza tecnica e l'acquisto di attrezzature o materiali. Il contributo massimo erogabile sarà di 3.000 euro annui, indipendentemente dal numero di eventi organizzati".

3000 euro l'anno in più per i corsi di formazione

"La Regione, inoltre, riconoscerà un importo massimo di 3.000 euro all'anno in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che organizzino corsi formativi volti a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio, somministrazione di cibi e bevande e primo soccorso, necessari per lo svolgimento degli eventi".I Comuni potranno istituire l'Elenco dei volontari muniti delle certificazioni per lo svolgimento delle attività di assistenza e vigilanza negli eventi e manifestazioni".

"La Regione - continua l'esponente della Lega - istituirà, presso il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia, uno sportello informativo per l'assistenza nell'organizzazione degli eventi con lo scopo di fornire informazioni, consulenza e assistenza agli organizzatori degli eventi. Le associazioni potranno depositare la documentazione anche in forma cartacea ". "All'interno della direzione regionale alle Autonomie locali - precisa il capogruppo - sarà aperto il nuovo Osservatorio regionale delle manifestazioni per il monitoraggio degli eventi, con l'obiettivo di proporre alla Giunta regionale l'adozione di protocolli uniformi su tutto il territorio".