Regolamento scuole, Dipiazza: "Tetto 30% stranieri è per inclusione e redistribuzione"

"Ieri ci sono state delle manifestazioni per garantire la libertà di stampa che condivido, però bisogna garantire anche la correttezza dell'informazione, che in alcuni casi è stata strumentalizzata e politicizzata, mi riferisco al famoso tetto del 30% di bambini stranieri nelle scuole" così esordisce il sindaco Roberto Dipiazza in un post su Facebook, e procede a spiegare alcune specifiche del provvedimento: "Sui bambini non si fa politica e le misure che abbiamo adottato, oltre ad essere previste dalla legge nazionale, non escludono alcun bambino e vogliono dare solo un maggior servizio garantendo l’inclusione, l’integrazione senza ghettizzare nessuno. In alcune scuole abbiamo il 44% di presenza di bambini stranieri ed in altre poco più dell’1%, solo attraverso una distribuzione equa e senza escludere nessuno possiamo garantire l’inclusione a vantaggio di tutti".

"Io voglio includere questi ragazzi all'interno della mia città - conclude Dipiazza -, quindi voglio trasferirli dove hanno la possibilità di essere seguiti meglio, non per ghettizzarli ma per inserirli. Ho pensato anche alla distanza e ho fatto preparare uno schema con le distanze tra le varie scuole per non creare disagi. Questo significa migliorare il servizio"

Qui il video