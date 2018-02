Ambasciatore della Repubblica Dominicana a Trieste: consegnato “crest” ufficiale della città

In questi giorni in città per la firma di un accordo di collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, l'ambasciatore della Repubblica Dominicana Alba Maria Cabral con la consigliera d'ambasciata Johanne Pena Arias e l'assessore alle relazioni internazionali dell'Autorità Portuale Dominicana Patricia Portela sono state ricevute questa mattina (martedì 20 febbraio) nel salotto azzurro del municipio dal sindaco e dall'assessore alla Cultura.

Nel corso del cordiale incontro, sono state presentate le potenzialità e le prospettive di Trieste, sottolineando in particolare la valenza del sistema portuale integrato e il suo ruolo per lo sviluppo e la crescita del commercio e dell'economia a livello internazionale.

Non sono mancati riferimenti alle peculiarità e possibilità offerte dalla piena valorizzazione dell'area del Porto Vecchio e anche al ruolo della ricerca scientifica e tecnologica che, come noto, trova nella nostra città un punto di riferimento di livello mondiale, con istituti e realtà ai massimi livelli qualitativi come ad esempio l'Università degli Studi, l'Area Science Park, il Centro di Fisica Teorica e la Sissa. È stato ricordato ancora che Trieste sarà anche sede di Esof 2020, la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica.

La visita si è conclusa con uno scambio di doni. La consegna all'ambasciatore Alba Maria Cabral del “crest” ufficiale di Trieste e la firma del libro d'oro ha suggellato l'amicizia e la collaborazione avviata tra Trieste e la Repubblica Dominicana.