Report Autovie dopo crollo Genova: investimenti da 14 milioni l'anno

Sono 1.334 le opere d’arte in gestione a Autovie Venete. Per queste e per la manutenzione ordinaria dell’intera rete stradale la Concessionaria investe ogni anno 14 milioni di euro.

Dopo il crollo del ponte a Genova

In seguito al crollo del ponte Morandi a Genova, il ministero dei Trasporti ha chiesto alle concessionarie autostradali di inviare il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere presenti nelle tratte di loro competenza. Due settimane dopo la richiesta, Autovie ha trasmesso il report che oggi il presidente Maurizio Castagna ha illustrato durante il primo consiglio di amministrazione dopo le ferie estive che si è tenuto oggi a Trieste.

I numeri

Come detto, sono 1.334 le opere d’arte presenti di cui 359 sono cavalcavia/sovrappassi, ponti, viadotti e sottovie e 975 sono opere minori. Un patrimonio di manufatti che vengono costantemente verificati dai tecnici di Autovie Venete, ma anche durante apposite visite ispettive che prevedono un “contradditorio” puntuale fra ispettori ministeriali e tecnici.

Ponte tagliamento "alleggerito"

«Nel report inviato – ha precisato il presidente di Autovie Maurizio Castagna – oltre ai dati relativi a ogni singolo manufatto, è stato messo in evidenza come il ponte sul fiume Tagliamento e uno di quelli che insistono sul nodo di Palmanova siano stati “alleggeriti” dalla pressione del traffico, soprattutto pesante (transiti eccezionali) con l’introduzione di limiti di massa, in attesa dello loro ricostruzione». Queste limitazioni sono di carattere provvisorio.

Sopstamento del traffico

Da sottolineare che entro la fine dell’anno, a completamento del primo dei due viadotti che andranno a comporre il ponte nuovo sul fiume Tagliamento, è previsto lo spostamento di tutto il traffico sulla nuova sede. Quanto al cavalcavia superiore del nodo di Palmanova, il cui varo sarà concluso entro domani sera (è di ieri il sopralluogo effettuato dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga) lo spostamento del traffico è previsto entro l’estate del 2019, quando saranno completati anche i getti della soletta e l’asfaltatura.

Solo incidenti lievi nei weekend estivi

Il presidente Castagna ha poi delineato un bilancio del traffico estivo i cui transiti sono sostanzialmente in linea (i dati certi si avranno entro breve) con quelli della stagione 2017. Nonostante i numerosi cantieri per la terza corsia, nei week end estivi, non sono stati registrati incidenti- se non sinistri di lievissima entità - in particolare nelle tratte interessate dai lavori. E anche la task force schierata da Autovie Venete (oltre 230 persone al lavoro sulle 24 ore fra tecnici degli impianti, operatori di sala radio, manutentori, esattori e ausiliari al traffico) ha fronteggiato egregiamente il traffico intenso soprattutto nei fine settimana di luglio e agosto, giornate dove la media dei transiti arriva a toccare punte anche di 190 mila veicoli in una sola giornata.

Variazioni nelle partenze

I punti nevralgici per il traffico estivo sono rimasti, come sempre, i caselli di Trieste Lisert e quelli che portano alle località balneari del Fvg e del Veneto (San Donà di Piave, Portogruaro e Latisana), mete sempre più gettonate dai turisti provenienti dall’Austria e dalla Germania. La vera novità è invece rappresentata dalle partenze degli automobilisti, non più concentrate nella notte fra venerdì e sabato come accadeva fino a un paio di anni fa, ma “spalmate” su tutto il fine settimana. Così l’incremento del flusso viario si registra già a partire dal giovedì pomeriggio con il rientro dei vacanzieri previsto nella giornata di domenica con un “allungamento” dei week end.

