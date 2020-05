Fase due: aumentano le sanzioni ma diminuiscono le denunce

Sono state 11 le denunce nella giornata di ieri per reati non collegati ai divieti per arginare il contagio, è quanto emerge dal report quotidiano delle forze dell'ordine a Trieste. Venerdì 8 maggio è stata quindi una giornata relativamente calma in confronto a giovedì 7, data in cui sono state riportate 40 denunce, in linea con i giorni precedenti a partire dalla cosiddetta fase 2. Sempre ieri, le sanzioni sono state 21 mentre il giorno prima 14. Un aumento comunque proporzionale a un maggior numero di persone controllate (763). Controllate 200 attività commerciali, nessuna delle quali è stata sanzionata.

