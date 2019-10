Vandalismo, ubriachezza, bivacco: sette denunce e quattro Daspo in settembre

Sono stati 27 i provvedimenti della Polizia Locale tra sanzioni e denunce per mendicità, abusivismi vari e contravvenzioni al regolamento di Polizia urbana nel mese di settembre. In particolare sono stati notificati quattro provvedimenti Daspo, poco meno di una ventina di sanzioni e sette denunce (sei per ubriachezza e una per danneggiamento di cose altrui). Il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale, oltre a effettuare i controlli preventivi sulle Rive contro gli indicatori di parcheggio e venditori abusivi, supportando l’attività delle Guardie Giurate, ha accertato:

- 5 sanzioni per il Regolamento di Polizia Urbana per mendicità, tutti con allontanamento e in un caso si è provveduto anche al sequestro dei proventi. Le località interessate sono le seguenti: via Carducci, via Coroneo, piazzale Marinai d'Italia, Cattinara e via di Cavana;

- 2 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana per bivacco: uno in largo Barriera e un altro in piazza Volontari Giuliani;

- 2 sanzioni al Regolamento Gestione Rifiuti in via Udine per mancata pulizia di un fabbricato;

- 1 sanzione al Regolamento Arti e Mestieri a una persona che si esibiva senza autorizzazione in piazza Cavana;

- 1 sanzione al Regolamento di Polizia Urbana per un “parcheggiatore abusivo” in piazzale Marinai d'Italia con allontanamento e sequestro della merce (9 ombrelli e 4 libretti);

- 1 sanzione alla Legge Regionale 29/05 con sequestro e allontanamento in piazza Borsa (3 cinture e 4 statuette in legno);

- 4 sanzioni alle Legge Regionale 29/05 art. 43 (con licenza) di cui 3 con allontanamento e 1 Daspo notificato: 2 in Borsa, 1 in Largo Bonifacio e 1 in piazza Unità;

- 1 sanzione per cane senza guinzaglio in via Torrebianca;

- 6 denunce per ubriachezza: una in Strada di Guardiella, una in Riva Sauro (con allontanamento), una in piazza Libertà, una in via San Lazzaro e due in viale d'Annunzio;

- 1 sanzione per la Legge 3/03 (Tutela della salute dei non fumatori: art. 51 c. 1 e c. 4 con una sanzione di 55 €) all'interno della stazione delle autocorriere di Largo Santos;

- 1 denuncia per deturpamento e imbrattamento di cose altrui;

- 3 provvedimento Daspo notificati.