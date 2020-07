Report su bivacchi, mendicanti e parcheggiatori abusivi: 24 sanzioni e 4 denunce

Riparte l'attività del Nucleo Interventi Speciali (Nis) della Polizia Locale in seguito all'emergenza Covid19, in giugno sono state elevate in tutto 24 sanzioni e 4 denunce. I normali controlli sul territorio da parte del Nis erano diminuiti, per adempiere a quelli sul rispetto dei Dpcm, Decreti Legge ed ordinanze.

A giugno sono ripresi con l'obiettivo di rinforzare la percezione di sicurezza nella Comunità. Oltre ad effettuare i controlli preventivi sulle Rive contro gli indicatori di parcheggio e venditori abusivi, e supportando l’attività delle Guardie Giurate, il Nucleo ha accertato:

- 7 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana per mendicità, di cui cinque con allontanamento e in due casi si è provveduto anche al sequestro dei proventi. Le località interessate sono le seguenti: via Combi, largo Barriera, via Battisti e via S. Francesco;

- 10 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana per bivacco: 2 in piazza Perugino, 1 in piazza Libertà, 2 in via Giulia, 3 in via Petronio, 1 in Campo Belvedere e 1 in via Pietà;

- 1 sanzione al Regolamento di Polizia Urbana per aver sputato a terra in piazza Libertà;

- 1 sanzione al Regolamento di Polizia Urbana per un “parcheggiatore abusivo” con allontanamento in via San Maurizio;

- 1 sanzione al Regolamento di Polizia Urbana per campeggio abusivo in via Grego;

- 3 sanzioni al Regolamento Gestione Rifiuti per minzione in Riva Tre Novembre;

- 1 sanzione al Regolamento Gestione Rifiuti in campo Belvedere;

- 1 denuncia per imbrattamento (art. 639 del Codice Penale);

- 2 fotosegnalazioni e identificazione di stranieri;

- 3 denunce per l'art. 688 del Codice Penale (ubriachezza): 2 in via Pietà (con allontanamento e ) e 1 in via Petronio.