Restyling da 700mila euro nelle zone pedonali tra Corso Italia e Cittavecchia

Già avviato il "restyling" della zona centrale compresa tra piazza della Borsa, Corso Italia e Cittavecchia, anche al fine di rendere la zona più a misura di pedone e delle persone con ridotta capacità motoria. Dal 21 ottobre i lavori sono iniziati, con l'obiettivo di eliminare buche e avvallamenti e conferire alla zona un aspetto più omogeneo tramite la ripavimentazione in pietra arenaria. I lavori avranno un costo complessivo di circa 726mila euro e termineranno, salvo imprevisti, nell'aprile del 2020.

Le risorse

Saranno utilizzati dei fondi del Ministero dell'Ambiente, residui dei finanziamenti P.O.D. (Piani Operativi di Dettaglio per lo sviluppo di progetti inerenti la mobilità urbana) impiegati per le opere già eseguite in Piazza della Borsa, via Cassa di Risparmio, via Trento e Piazza Ponterosso. In questo frangente erano state risparmiate delle risorse, a cui si sono poi aggiunti dei fondi comunali per arrivare a un importo complessivo di 726.094,55 Euro (33% a carico del Comune e 66% con i suddetti fondi ministeriali). I lavori sono iniziati sul marciapiede lato dispari di Corso Italia fino a largo Riborgo.

Lodi: "Lavori significativi nella zona più importante della città"

Presenti alla conferenza stampa l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, con il direttore del Servizio Strade e Verde Pubblico architetto Andrea de Walderstein e l'ingegner Luca Folin responsabile degli Interventi Stradali dello stesso Servizio e progettista delle opere (assieme all'architetto Laura Visintin). Lodi ha definito questo insieme di opere “particolarmente interessanti e significative in quanto vanno a riqualificare e armonizzare le principali vie e spazi aperti della zona forse più importante della città e maggiormente frequentata, anche dai tanti turisti che vengono in visita. Opere, tra l'altro, molto attese dai cittadini (e da chi soffre di difficoltà motorie in special modo) e dagli operatori commerciali (soprattutto da quelli che aprono i loro negozi in Corso Italia)".

Oltre a Corso Italia si prevede di intervenire nelle vie del Teatro Romano, del Rosario, di Tor Bandena, in piazza Vecchia, via Malcanton e largo Granatieri, oltre alla parziale risistemazione e miglior delimitazione della cosiddetta piazzetta Marenzi, nonchè della zona sul retro della chiesa del Rosario. Il rifacimento dei marciapiedi di Corso Italia, proseguirà fino a piazza Benco, anche se l'intento sarebbe quello di avanzare, appena possibile, fino a Piazza Goldoni.

Sospensione durante le feste natalizie

I lavori in Corso Italia saranno sospesi nel periodo centrale delle festività natalizie e riprenderanno nella fase ultima dell'opera, cioè in febbraio, proprio per non ostacolare le attività commerciali. Nessuna delle opere comporterà un cambio nell'assetto attuale della viabilità del traffico veicolare ma solo miglioramenti per il traffico pedonale. Durante i lavori sul marciapiede di Corso Italia i capolinea degli autobus sono spostati come segue: la linea 25 in Piazza della Borsa, la linea 11 sempre in Corso Italia ma dopo il Largo Riborgo, la linea 18 ancora in Corso Italia ma prima di Piazza Benco.

I lavori saranno eseguiti dalla COGEVI Srl di Trieste, in qualità di subappaltatore autorizzato della ditta vincitrice dell'appalto, la COGEFRI Infrastrutture Srl di Badia Polesine (RO).