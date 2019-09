Riaperta via San Michele ma chiude per lavori via Madonna del Mare

Riapre oggi con un giorno di anticipo via San Michele, la cui chiusura di tre mesi era stata oggetto di lamentele per diversi cittadini ma che si era resa necessaria per importanti lavori di riqualificazione, anche per la sicurezza della rete gas. Le prossime fasi del progetto che coinvolge l’arteria triestina riprenderanno la prossima estate.

Procedono i lavori in via Ginnastica

I lavori in via Ginnastica, invece, non sono ancora terminati ma procedono come da cronoprogramma e la riapertura è confermata entro venerdì 27 settembre. Come riferisce AcegasApsAmga, anche in questo caso, le prossime fasi si svolgeranno con la stagione estiva 2020. Gli interventi di questa prima fase, in entrambe le vie hanno riguardato sia la rete gas che la riqualificazione delle rate idrica e il rifacimmento dei marciapiedi in alcuni tratti.

AcegasApsAmga ringrazia quindi i cittadini per e il Comune per il sostegno dato alla realizzazione di "un ampio progetto per la rete gas triestina La rete gas triestina, vecchia di quasi un secolo, necessita di ammodernamenti per rispondere alla normativa vigente, ma soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini. Nello specifico i lavori interessano le condotte restanti in ghisa grigia, un materiale che non garantisce la medesima sicurezza di materiali più moderni e innovativi". La ghisa sarà sostituita con polietilene ad alta densità, che garantisce il giusto livello di sicurezza.

Chiusura di via Madonna del Mare

Dalle 8:30 di domani, lunedì 23 settembre, verrà invece chiusa per lavori via Madonna del Mare. Come spiega Trieste Trasporti il percorso della linea 24, per l'intera durata del cantiere, sarà pertanto deviato come segue: in partenza da piazza della Libertà per San Giusto: piazza della Libertà > via del Mercato Vecchio > via del Teatro Romano > via San Spiridione > via Mazzini > piazza Goldoni > via Pellico > piazza Sansovino > via Bramante > via Grossi > San Giusto. In partenza da San Giusto per piazza della Libertà: percorso regolare