Riaprono le attività del polo Toti e della Sala Fittke, gli spazi per i giovani

Da mercoledì 1° luglio il Polo Giovani Toti di San Giusto e la Sala Fittke riprendono le attività con i giovani con la dotazione di termoscanner, mascherine, detergenti e un piano di rientro che definisce i criteri di utilizzo degli spazi. Un risultato raggiunto con un'attenta valutazione delle norme vigenti e della peculiarità degli spazi gestiti dal PAG Progetto Area Giovani del Comune di Trieste.

La sala Fittke

La Sala Fittke, spazio espositivo centrale gestito per i giovani, vedrà rimodulato il calendario di eventi: il limite massimo di presenze indicato dalle normative non consente, infatti, di attivare alcune iniziative. Ma “Fittke2020” è stato riscritto con i giovani attraverso una serie di incontri online dove sono state già ipotizzate soluzioni alternative. Le esposizioni saranno quasi sempre integrate da sistemi di fruizione anche digitali e altre iniziative invece verranno traslate al Polo Giovani Toti di San Giusto.

È proprio su quest'ultimo che si è dovuto lavorare molto per avviare una riapertura, anche se parziale. Il “quartier generale” del PAG è un contenitore che rappresenta un unicum nella forma di co-gestione del progetto che consente alle realtà giovanili accreditate di utilizzare gli spazi in forma autonoma e nella polifunzionalità degli ambienti di cui dispone. Privilegiando al massimo il contesto outdoor con l'utilizzo ottimale dei tre pastini esterni attrezzati, da sempre un punto di forza del Polo Giovani Toti, saranno resi accessibili dal 1° luglio, anche la sala studio, il teatro e la sala prove. I giovani sono già pronti a riappropriarsi del loro “spazio” e a fare delle proposte per affrontare con la consueta positività questa fase di riavvio.

Massima soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai giovani, Francesca De Santis: “Un ritorno alla normalità nella totale sicurezza per le attività delle decine di associazioni giovanili che trovano nel PAG il naturale punto di incontro per lo sviluppo dell’attività”. La modalità di accesso sarà quella abituale, ovvero la prenotazione attraverso la mail pologiovani.toti@comune.trieste.it L'apertura della struttura seguirà i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 20.00, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e mercoledì dalle 16.00 alle 22.00.