Riccardi: "Asugi al lavoro per riaprire medicina urgenza"

"L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sta lavorando per rendere nuovamente operativa la medicina d'urgenza dell'Ospedale di Cattinara, che riaprirà entro il prossimo fine settimana, non appena saranno disponibili gli esiti degli accertamenti effettuati sui sanitari del reparto". Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dopo che l'Azienda sanitaria universitario Giuliano Isontina ha avviato il piano di sanificazione necessario per poter rendere nuovamente sicuro il reparto per operatori e pazienti.

Gli stessi protocolli delle "aree grigie"

Riccardi ha spiegato che "nel reparto di medicina d'urgenza verranno applicati sempre i protocolli di protezione previsti per le cosiddette 'aree grigie', nelle quali tutti i pazienti vengono considerati e trattati come se fossero positivi al Covid-19, anche in caso di tampone negativo o nell'attesa del risultato. Le persone ricoverate o in osservazione saranno alloggiate in stanze singole isolate e il personale utilizzerà le stesse dotazioni di dispositivi di protezione individuale dei reparti riservati ai soggetti affetti da coronavirus. Si tratta di una precauzione necessaria per tutelare i pazienti e il personale sanitario dell'intero nosocomio".