Riccardo Scamarcio in piazza Unità: battibecco con Telequattro e poi le scuse

Un breve scambio di opinioni, stamattina in piazza Unità, tra Riccardo Scamarcio e il giornalista di Telequattro Marco Stabile. L'attore romano, che si trovava nella piazza per girare il suo ultimo film “Ciccio paradiso”, (di cui è protagonista e produttore), è stato ripreso dalle telecamere dell'emittente televisiva, che in quel momento stava trasmettendo la diretta del programma “Sveglia in città”.

Accortosi dell'operatore TV e del giornalista, Scamarcio (che aveva inconsapevolmente “rubato” la scena al consigliere regionale Andrea Ussai del M5S, fino a quel momento protagonista della puntata) si è avvicinato e ha pregato con decisione di spegnere le telecamere: “Stiamo girando una scena che svelerebbe la trama”. “Scusa se siamo triestini e siamo nella nostra città” ha risposto con ironia Stabile, ma la questione si è poi conclusa con una pacca sulla spalla e le scuse da parte dell'attore: “Non sapevo foste in diretta. Chiedo scusa a te e ai triestini se sono stato un po' 'tranchant' ”.