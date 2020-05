Disperso un uomo in zona Lazzaretto: ricerche via terra e via mare

Capitaneria di Porto e Vigili del fuoco sono impegnati in queste ore nella ricerca di una persona che potrebbe essere dispersa in mare. Le motovedette stanno perlustrando la zona al largo del Lazzaretto di Muggia, da cui proverrebbero gli ultimi segnali inviati dal cellulare dell'uomo. La Guardia Costiera sta coordinando le ricerche via mare mentre quelle a terra dalla Questura di Trieste. Si tratterebbe di un uomo anziano. Notizia in aggiornamento.

